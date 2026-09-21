Заводы Днепра под прицелом: кто помогал россиянам разбивать город

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Недилько Ксения
Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Днепре, нейтрализовав опасного информатора, собиравшего внутреннюю техническую документацию стратегических заводов. Фигурант действовал в интересах российского Генштаба, используя свои профессиональные навыки для получения доступа к закрытым производственным мощностям региона.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Следователи выяснили, что мужчина действовал по четкому алгоритму, методически исследуя промышленный потенциал города.
Предатель успел собрать значительный массив информации, который должен помочь оккупантам совершить точечные воздушные налеты для разрушения промышленности Днепра.
Во время обыска в доме задержанного оперативники изъяли мобильный телефон с поличным. Как установила экспертиза, связным днепрянина оказался кадровый сотрудник так называемого "МГБ ЛНР", непосредственно подчиненный военной разведке РФ.
Задержанному официально объявлено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая регламентирует ответственность за государственную измену в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога. Следственные действия продолжаются при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры, злоумышленнику грозит безальтернативное пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Борис Филатов призвал МИД кричать на весь мир об обстреле "Олейны" в Днепре: "Это американская собственность".