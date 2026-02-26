Мешканці Дніпра стали свідками незвичної картини: у самому центрі міста, в районі Кельнського бульвару, тротуар опинився заставленим величезною кількістю офісних меблів.

Загадкова знахідка у Дніпрі: сотня офісних стільців заблокувала прохід біля Кельнського бульвару

"Майже сотню стільців залишили на тротуарі біля однієї з будівель", — повідомляють очевидці. Меблі акуратно або хаотично розставлені просто неба, заважаючи вільному проходу пішоходів.

Наразі походження цих речей залишається загадкою, адже офіційного пояснення появи такого "складу" під стінами будівлі немає. "Звідки вони там взялися – достеменно невідомо", — зазначається в повідомленні.

Водночас у соціальних мережах активно обговорюють версію про зв'язок інциденту з боротьбою проти незаконних кол-центрів. Користувачі мережі безпосередньо "пов’язують це з учорашніми облавами на "офісників" — телефонних шахраїв, які спеціалізувалися на обдурюванні людей. Ймовірно, після візиту правоохоронців обладнання та меблі "офісів" опинилися на вулиці.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпра припинили діяльність масштабного шахрайського кол-центру. Зловмисники організували понад 60 робочих місць, з яких дистанційно викрадали гроші з рахунків українців.

Схема працювала за класичним сценарієм: учасники групи телефонували громадянам, представляючись співробітниками служб безпеки банків. Під приводом "захисту персональних даних" вони змушували жертв встановлювати мобільний застосунок за посиланням.

Особливого розголосу подія набула через відео з камер спостереження, що з'явилося у мережі. На ньому зафіксовано, як дніпровські "офісники" намагаються уникнути затримання: "Декілька десятків хлопців та дівчат без верхнього одягу стрибають через паркан у двір житлового будинку та втікають".