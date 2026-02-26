Жители Днепра стали свидетелями необычной картины: в самом центре города, в районе Кельнского бульвара, тротуар оказался заставлен огромным количеством офисной мебели.

Загадочная находка в Днепре: сотня офисных стульев заблокировала проход у Кельнского бульвара

"Около сотни стульев оставили на тротуаре возле одного из зданий", — сообщают очевидцы. Мебель аккуратно или хаотично расставлена под открытым небом, мешая свободному проходу пешеходов.

Происхождение этих вещей пока остается загадкой, ведь официального объяснения появления такого "склада" под стенами здания нет. "Откуда они там взялись – точно неизвестно", — говорится в сообщении.

В то же время в социальных сетях активно обсуждают версию о связи инцидента с борьбой против незаконных колл-центров. Пользователи сети напрямую связывают это со вчерашними облавами на "офисников" — телефонных мошенников, специализировавшихся на надувательстве людей. Вероятно, после визита стражей порядка оборудование и мебель "офисов" оказались на улице.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что прокуроры Центральной окружной прокуратуры города Днепра прекратили деятельность масштабного мошеннического колл-центра. Злоумышленники организовали более 60 рабочих мест, из которых дистанционно похищали деньги со счетов украинцев.

Схема работала по классическому сценарию: участники группы звонили по телефону гражданам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом "защиты персональных данных" они заставляли жертв устанавливать мобильное приложение по ссылке.

Особую огласку событие получило из-за видео с камер наблюдения, появившегося в сети. На нем зафиксировано, как днепровские "офисники" пытаются избежать задержания: "Несколько десятков парней и девушек без верхней одежды прыгают через забор во двор жилого дома и убегают".