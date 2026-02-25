Втеча за 5 хвилин до облави та 140 одиниць техніки: подробиці ліквідації великого кол-центру у Дніпрі

Прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпра припинили діяльність масштабного шахрайського кол-центру. Зловмисники організували понад 60 робочих місць, з яких дистанційно викрадали гроші з рахунків українців.

140 одиниць техніки та втеча за 5 хвилин до облави: подробиці ліквідації великого кол-центру у Дніпрі

Схема працювала за класичним сценарієм: учасники групи телефонували громадянам, представляючись співробітниками служб безпеки банків. Під приводом "захисту персональних даних" вони змушували жертв встановлювати мобільний застосунок за посиланням.

"Отримавши віддалений доступ до онлайн-банкінгу, зловмисники заволодівали коштами потерпілих та перераховували їх на підконтрольні рахунки. Надалі гроші обготівковували через підставних осіб", — повідомляють у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 140 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи та "скрипти" — заготовлені тексти для маніпуляцій клієнтами.

Особливого розголосу подія набула через відео з камер спостереження, що з'явилося у мережі. На ньому зафіксовано, як дніпровські "офісники" намагаються уникнути затримання:

"Декілька десятків хлопців та дівчат без верхнього одягу стрибають через паркан у двір житлового будинку та втікають".

Це сталося за 5 хвилин до приїзду силовиків. Наразі триває досудове розслідування за статтею про шахрайство (ст. 190 КК України). Прокуратура вкотре застерігає: "жоден банк не телефонує клієнтам із вимогою встановлювати сторонні мобільні застосунки".

