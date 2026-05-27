Ворожа атака на Дніпро: пролунав потужний вибух

Сьогодні вдень у Дніпрі прогримів сильний вибух, який чули жителі кількох районів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через фіксацію пусків з території Російської Федерації.

Наслідки обстрілу Дніпра

"Загроза застосування балістичного озброєння, — зазначали моніторингові канали під час тривоги, — існувала безпосередньо з Ростовського напрямку".

Згодом ситуацію прокоментувало керівництво Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Очільник ОВА Олександр Ганжа підтвердив, що під ударом опинився Дніпровський район.

"Ворог атакував передмістя, — повідомив посадовець, закликавши людей залишатися в укриттях до відбою, — але, за попередніми даними, обійшлося без людських жертв".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські медіаресурси почали активно поширювати відеозапис, зроблений камерою ворожого ударного безпілотника під час прольоту над українським містом Дніпро. Опубліковані кадри демонструють високу деталізацію та повне охоплення міської забудови.

На оприлюдненому ролику чітко зафіксовано, як обладнаний відеокамерою керований дрон пролітає крізь увесь населений пункт. У кадр повністю потрапила центральна частина міста, після чого апарат вилетів за його межі. Як стверджують джерела, завдяки використанню технологій штучного інтелекту безпілотний апарат здатний автоматично розпізнавати всі об'єкти на своєму шляху.