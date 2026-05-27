Вражеская атака на Днепр: раздался мощный взрыв
НОВОСТИ

Вражеская атака на Днепр: раздался мощный взрыв

Взрыв в Днепре: из-за угрозы из Ростовской области РФ атаковала гражданскую инфраструктуру

27 мая 2026, 13:55
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня днем в Днепре прогремел сильнейший взрыв, который слышали жители нескольких районов. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за фиксации пусков с территории Российской Федерации.

Последствия обстрела Днепра

"Угроза применения баллистического вооружения, — отмечали мониторинговые каналы во время тревоги, — существовала непосредственно из Ростовского направления".

Затем ситуацию прокомментировало руководство Днепропетровской областной военной администрации. Глава ОВА Александр Ганжа подтвердил, что под ударом оказался Днепровский район.

"Враг атаковал пригород, — сообщил чиновник, призвав людей оставаться в укрытиях к отбою, — но, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские медиаресурсы начали активно распространять видеозапись, сделанную камерой вражеского ударного беспилотника во время пролета над украинским городом Днепр. Опубликованные кадры показывают высокую детализацию и полный охват городской застройки.

На обнародованном ролике четко зафиксировано, как оборудованный видеокамерой управляемый дрон пролетает через весь населенный пункт. В кадр полностью попала центральная часть города, после чего аппарат вылетел за его пределы. Как утверждают источники, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта беспилотный аппарат способен автоматически распознавать все объекты на своем пути.                                                                                                                                                                     



