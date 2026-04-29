Дніпро
Кадри масованого нальоту: у мережу злили відео польоту «шахеда», який атакував заправку в Дніпрі

Росіяни вихваляються кадрами з керованого дрона, що зняв центр Дніпра та удар по АЗС

29 квітня 2026, 15:10
Недилько Ксения

Російські медіаресурси почали активно поширювати відеозапис, зроблений камерою ворожого ударного безпілотника під час прольоту над українським містом Дніпро. Опубліковані кадри демонструють високу деталізацію та повне охоплення міської забудови.

Кадри масованого нальоту: у мережу злили відео польоту «шахеда», який атакував заправку в Дніпрі

Скриншот з відео Міноборони РФ

На оприлюдненому ролику чітко зафіксовано, як обладнаний відеокамерою керований дрон пролітає крізь увесь населений пункт. У кадр повністю потрапила центральна частина міста, після чого апарат вилетів за його межі. Як стверджують джерела, завдяки використанню технологій штучного інтелекту безпілотний апарат здатний автоматично розпізнавати всі об'єкти на своєму шляху.

Фінальним кадром опублікованого відео є автозаправна станція — саме вона стала останньою точкою на маршруті дрона та зазнала безпосереднього удару під час масштабної ворожої атаки Дніпра, яка відбулася 25 квітня.

                                                                                                                                                                                        

Нагадаємо, раніше "Коментарі" писали, що окупаційні війська все частіше використовують технологію МЕШ для дистанційного контролю та збору даних за допомогою дронів "Шахед" і "Гербера". Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами експерта, ворожі безпілотники здатні обмінюватися даними та ретранслювати сигнал один на одного. Це дозволяє росіянам обходити обмеження прямої видимості та керувати апаратами на величезній відстані.



