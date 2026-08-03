Російський удар по Дніпру: після потужного вибуху спалахнула пожежа

Увечері у Дніпрі прогримів сильний вибух, який чули мешканці кількох районів міста. Повітряну тривогу в регіоні оголосили через стрімке наближення реактивних ударних безпілотників ворога, які рухалися на великій швидкості.

Ілюстративне фото

Внаслідок ворожого прильоту руйнувань зазнав об'єкт цивільної логістики.

"Ворог атакував Дніпро", — оперативно поінформував про надзвичайну ситуацію очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Керівник ОВА підтвердив, що під удар потрапив суто мирний об'єкт промислової зони. За його словами, в результаті влучання ситуація суттєво ускладнилася пожежею: "Зайнялися склади з продуктами харчування".

На місце події одразу вирушили загони рятувальників та карети швидкої допомоги. Екстрені служби розпочали ліквідацію наслідків ворожого нальоту.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", — додав Ганжа, закликавши містян очікувати на офіційні оновлення від профільних відомств.

Небезпека для обласного центру на цьому не минула. Мешканців міста наполегливо просять залишатися в безпечних місцях, оскільки в небі зафіксовано чергові реактивні дрони-камікадзе, які продовжують загрожувати населеним пунктам регіону.

Інформація оновлюється.