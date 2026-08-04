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«Огнем полностью уничтожена продукция»: из-за вражеского обстрела Днепра в магазинах может исчезнуть любимое мороженое

Российский удар по Днепру: уничтожен складской комплекс известного производителя мороженого «Ласунка»

4 августа 2026, 11:47
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Недилько Ксения

Очередной налет российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру Днепра нанес серьезный ущерб отечественному бизнесу. В результате враждебного попадания реактивного БПЛА значительные разрушения потерпел большой складской объект предприятия пищевой промышленности. О масштабах потерь официально сообщила пресс-служба торговой марки в своих социальных сетях.

«Огнем полностью уничтожена продукция»: из-за вражеского обстрела Днепра в магазинах может исчезнуть любимое мороженое

Иллюстративное фото

Администрация бренда обратилась к украинцам со словами сожаления из-за разрушительных последствий вражеского террора.

«Огнем полностью уничтожена продукция»: из-за вражеского обстрела Днепра в магазинах может исчезнуть любимое мороженое - фото 2

"К сожалению, вчерашний день стал тяжелым испытанием для нашей семьи Ласунки", — отметили представители компании.

Они уточнили, что вспыхнувший по прилету масштабный пожар привел к полной потере подготовленного ассортимента.

"В результате вражеской атаки был уничтожен наш складской комплекс, — констатируют в компании. – Огонь полностью уничтожил продукцию, которую мы готовили для отправки в магазины по всей стране".

Из-за серьезного логистического и производственного удара торговая марка вынуждена скорректировать свои планы по поставкам товаров в розничные сети. Производитель заранее предупредил украинских потребителей и дистрибьюторов о возможных перебоях с ассортиментом и призвал с пониманием отнестись к ситуации.

"Мы извиняемся перед нашими покупателями и партнерами, — подчеркнули в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что сейчас делают все возможное для стабилизации работы. — В ближайшее время нашего мороженого может не быть на полках".

В то же время, команда известного бренда заверила, что этот инцидент не остановит работу компании. Руководство резюмировало, что враг способен изуродовать стены или имущество, однако ему никогда не удастся сломить устойчивость украинцев и доверие потребителей к любимому продукту.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером оккупанты совершили атаку реактивными дронами по Днепру. В результате удара произошел пожар на продуктовом складе.



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