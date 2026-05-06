У Дніпрі розповіли про страшні поранення від балістики: пів голови немає

Недилько Ксения
Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив про надходження групи пацієнтів із критичними травмами після балістичного обстрілу Дніпра 5 травня. За його словами, медичний заклад перетворився на місце відчайдушної боротьби за життя людей, що постраждали від ворожої агресії.
Загалом до лікарні доправили вісьмох осіб, четверо з яких перебувають у вкрай важкому стані в реанімаційному відділенні.
Найскладніша ситуація наразі у пацієнта на ім'я Владислав. Чоловік отримав важке поранення голови, перебуваючи біля супермаркету. Допомогу йому почали надавати іноземні медики, які випадково опинилися поруч.
Окрім Владислава, лікарі стабілізували стан ще двох важкопоранених чоловіків — 52-річного Андрія та 44-річного Руслана, які отримали складні мінно-вибухові травми обличчя та черепа. Ще четверо постраждалих перебувають у хірургічних відділеннях із пораненнями середнього ступеня тяжкості.
Риженко наголосив, що вся доступна апаратура та медикаменти зараз працюють на підтримку життя тих, чиї шанси здавалися мінімальними, а нейрохірурги та анестезіологи продовжують цілодобову вахту.
Нагадаємо, що учора ввечері російські окупанти здійснили балістичний обстріл Дніпра з Таганрогу РФ. Дві ракети влучили на лівому березі міста. Пізніше виявилося, що окупанти вдарили по складу супермаркетів Varus. Через цю ворожу атаку дістали поранень 19 людей. Четверо – загинули.