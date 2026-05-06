У Дніпрі розповіли про страшні поранення від балістики: пів голови немає
У Дніпрі розповіли про страшні поранення від балістики: пів голови немає

Вісім нових пацієнтів та нічні операції: гендиректор лікарні Мечникова про стан поранених після обстрілу Дніпра 5 травня

6 травня 2026, 12:25
Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив про надходження групи пацієнтів із критичними травмами після балістичного обстрілу Дніпра 5 травня. За його словами, медичний заклад перетворився на місце відчайдушної боротьби за життя людей, що постраждали від ворожої агресії.

У Дніпрі розповіли про страшні поранення від балістики: пів голови немає

Ілюстративне фото

Загалом до лікарні доправили вісьмох осіб, четверо з яких перебувають у вкрай важкому стані в реанімаційному відділенні.

"Полігони страшних поранень та смерті… Один із них поступав як невідомий. Пізніше з’явилися родичі. Пів голови зрубав відламок. Його стан критичний. Пошкодження мозку, на жаль, незворотне", — написав Риженко.

Найскладніша ситуація наразі у пацієнта на ім'я Владислав. Чоловік отримав важке поранення голови, перебуваючи біля супермаркету. Допомогу йому почали надавати іноземні медики, які випадково опинилися поруч.

"Його доставили з супермаркету іноземні лікарі, які зайшли в магазин купити води. З коліс узятий в нейрохірургічну операційну... За ніч тричі був в операційній. З’явились перші ознаки стабілізації", — зазначив керівник лікарні.

Окрім Владислава, лікарі стабілізували стан ще двох важкопоранених чоловіків — 52-річного Андрія та 44-річного Руслана, які отримали складні мінно-вибухові травми обличчя та черепа. Ще четверо постраждалих перебувають у хірургічних відділеннях із пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Риженко наголосив, що вся доступна апаратура та медикаменти зараз працюють на підтримку життя тих, чиї шанси здавалися мінімальними, а нейрохірурги та анестезіологи продовжують цілодобову вахту.

Нагадаємо, що учора ввечері російські окупанти здійснили балістичний обстріл Дніпра з Таганрогу РФ. Дві ракети влучили на лівому березі міста. Пізніше виявилося, що окупанти вдарили по складу супермаркетів Varus. Через цю ворожу атаку дістали поранень 19 людей. Четверо – загинули.



