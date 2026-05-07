Днепр
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Днепре: оккупанты ударили баллистикой из Таганрога, город под угрозой

Атака «Искандером» на Днепр: Максим Бужанский прокомментировал работу ПВО и реакцию россиян

7 мая 2026, 11:33
Недилько Ксения

Сегодня город Днепр содрогнулся от мощных взрывов. По предварительной информации, российские оккупационные войска совершили атаку, использовав баллистическую ракету "Искандер-М". Запуск вражеской цели был зафиксирован с территории Таганрога (РФ). В регионе продолжает действовать воздушная тревога, а жителей призывают оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных ударов.

Находящийся в Днепре народный депутат Максим Бужанский сообщил о вероятном успешном отражении атаки силами противовоздушной обороны.

"Пишут, что сбили, слава Богу, надеюсь, все целы и невредимы" , — поделился новостями парламентарий.

Отдельно политик обратил внимание на циничную реакцию российских пользователей в соцсетях, сопровождавших новости об обстреле города "огоньками" и аплодисментами. Бужанский подчеркнул абсурдность такого поведения на фоне того, как агрессор опасается ударов по собственным мерам.

"Немного смешно видеть эти огоньки от людей, которые скулят по всему миру с просьбами не бомбить их парад победы, морального права на которую у них уже давно нет. Не впечатляют огонечки, хлопающие ладошки и сердечки от скулящих)" , — подчеркнул нардеп.

Официальные данные по разрушениям и возможным пострадавшим уточняются военной администрацией. Власти напоминают о запрете публикации фото и видео работы ПВО или мест "прилетов".

ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа, начальник ДнепрОВА: Враг атаковал Днепр. Произошел пожар. Взрывной волной выбило окна на предприятии пищевой промышленности. Повреждены авто. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил о поступлении группы пациентов с критическими травмами после баллистического обстрела Днепра 5 мая. По его словам, медицинское учреждение превратилось в место отчаянной борьбы за жизнь людей, пострадавших от враждебной агрессии.



