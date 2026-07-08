logo_ukra

BTC/USD

61935

ETH/USD

1738.13

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Вибухи у Дніпрі: де стався "прильот" сьогодні зранку
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи у Дніпрі: де стався "прильот" сьогодні зранку

Ранкова атака на Дніпро: ворожий «Шахед» поцілив у логістичну компанію, на місці працюють служби

8 липня 2026, 11:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні вранці мешканці Дніпра та прилеглих територій прокинулися від гучних звуків вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через фіксацію реактивних безпілотних літальних апаратів. Ворожий дрон типу "Шахед" тривалий час маневрував над різними куточками міста, змінюючи курс, після чого в обласному центрі та на околицях прогримів потужний вибух.

Вибухи у Дніпрі: де стався "прильот" сьогодні зранку

Ілюстративне фото

Згодом стали відомі перші офіційні подробиці цього інциденту. Окупаційні війська вкотре обрали своєю ціллю цивільну інфраструктуру регіону.

"Ворог атакував Дніпровський район, — заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. — Завдав удару по приміщенню логістичної компанії".

На місці влучання ворожого безпілотника одразу розпочали роботу екстрені служби та медики. Фахівці ліквідовують наслідки прильоту та оглядають пошкоджену будівлю підприємства. "Інформація про постраждалих уточнюється", — додав керівник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликавши жителів області залишатися в безпечних місцях до повної відміни загрози.

Пізніше керівник ОВА показав фото, ймовірно, терміналу "Нової Пошти":

"Такий вигляд має термінал логістичної компанії у Дніпровському районі після четвертої атаки росіян.  На щастя, люди не постраждали".

                                                                                                                                    

Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2
Вибухи у Дніпрі: де стався ”прильот” сьогодні зранку - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували місто Харків ракетами та дронами, унаслідок чого двоє людей загинули, а ще понад 20 – отримали поранення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини