Вибухи у Дніпрі: де стався "прильот" сьогодні зранку

Сьогодні вранці мешканці Дніпра та прилеглих територій прокинулися від гучних звуків вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через фіксацію реактивних безпілотних літальних апаратів. Ворожий дрон типу "Шахед" тривалий час маневрував над різними куточками міста, змінюючи курс, після чого в обласному центрі та на околицях прогримів потужний вибух.

Ілюстративне фото

Згодом стали відомі перші офіційні подробиці цього інциденту. Окупаційні війська вкотре обрали своєю ціллю цивільну інфраструктуру регіону.

"Ворог атакував Дніпровський район, — заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. — Завдав удару по приміщенню логістичної компанії".

На місці влучання ворожого безпілотника одразу розпочали роботу екстрені служби та медики. Фахівці ліквідовують наслідки прильоту та оглядають пошкоджену будівлю підприємства. "Інформація про постраждалих уточнюється", — додав керівник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликавши жителів області залишатися в безпечних місцях до повної відміни загрози.

Пізніше керівник ОВА показав фото, ймовірно, терміналу "Нової Пошти":

" Такий вигляд має термінал логістичної компанії у Дніпровському районі після четвертої атаки росіян. На щастя, люди не постраждали " .

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували місто Харків ракетами та дронами, унаслідок чого двоє людей загинули, а ще понад 20 – отримали поранення.