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Кривавий ранок у Харкові: окупанти атакували житловий квартал та заправку, кількість постраждалих зростає (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Масований удар по Харкову дронами та ракетами: під завалами будинку шукають людей, серед поранених — троє підлітків

8 липня 2026, 11:55
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Недилько Ксения

Уранці 8 липня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, поціливши безпілотниками та ракетами по АЗС у Київському районі та житловій п’ятиповерхівці в Немишлянському районі. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед яких троє підлітків, повідомили очільник Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

Кривавий ранок у Харкові: окупанти атакували житловий квартал та заправку, кількість постраждалих зростає (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ілюстративне фото

Сьогодні вранці підрозділи російської армії атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Перший удар припав на Київський район міста, де ворожий безпілотник поцілив у цивільний об'єкт.

"Влучання ударного дрону по АЗС, — повідомив мер міста Ігор Терехов, — на місці пожежа".

Невдовзі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на заправці "минулося без постраждалих", проте ворог не зупинився і переключив увагу на іншу частину міста.

Наступною ціллю загарбників став Немишлянський район. Спершу туди прилетіли безпілотники, а згодом відбувся потужний ракетний удар. Ворожий снаряд поцілив прямо у цивільну житлову забудову.

"Армія рф вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку, — зазначив Олег Синєгубов, додавши, що у цьому ж районі зафіксували загалом три влучання. — Рятувальні роботи тривають".

Руйнування будинку призвели до трагічних наслідків. Рятувальники та медики одразу вирушили на допомогу людям, які опинилися в епіцентрі вибуху.

"На дану хвилину відомо про одну загиблу людину, — заявив Ігор Терехов, коментуючи наслідки влучання у багатоповерхівку. — Також маємо більше десятка поранених по всіх місцях ранкових ударів".

Станом на 9:52 кількість постраждалих стрімко зросла. Керівник ОВА повідомив, що поранення різного ступеня важкості отримали 13 мешканців Немишлянського району.

"Серед них, — наголосив Олег Синєгубов, — троє дітей: 14, 16 і 17 років".

Загалом через ранкові обстріли Харкова постраждали щонайменше 15 міських жителів. Екстрені служби продовжують розбирати завали зруйнованого будинку та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 10:05: "Надійшла інформація про ще одну загиблу людину внаслідок ворожого удару по Немишлянському району. Робота екстрених служб триває".

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов об 11:04: "Кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до 23 людей. 16 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають п’ятеро людей, один чоловік – у важкому стані, в операційній.
Ще 7 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці.
Загинули двоє людей приблизно 60-річного віку, їхні дані уточнюються. Щирі співчуття рідним і близьким. Наші профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу".
Олег Синєгубов об 11:46: "Ще 6 людей звернулися по допомогу медиків через ворожий удар у Немишлянському районі.
Загальна кількість постраждалих сягнула 29 людей — усі отримують необхідну допомогу лікарів".

 

Інформація оновлюється.



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