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Взрывы в Днепре: где произошел "прилет" сегодня утром

Утренняя атака на Днепр: вражеский «Шахед» попал в логистическую компанию, на месте работают службы

8 июля 2026, 11:17
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Недилько Ксения

Сегодня утром жители Днепра и близлежащих территорий проснулись от громких звуков взрывов. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за фиксации реактивных беспилотных летательных аппаратов. Вражеский дрон типа "Шахед" долгое время маневрировал над разными уголками города, меняя курс, после чего в областном центре и в окрестностях прогремел мощный взрыв.

Взрывы в Днепре: где произошел "прилет" сегодня утром

Иллюстративное фото

Впоследствии стали известны первые официальные подробности этого инцидента. Оккупационные войска в очередной раз выбрали своей целью гражданскую инфраструктуру региона.

"Враг атаковал Днепровский район, — заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. — Нанес удар по помещению логистической компании".

На месте попадания вражеского беспилотника сразу начали работу экстренные службы и медики. Специалисты ликвидируют последствия прилета и осматривают поврежденное здание предприятия. "Информация о пострадавших уточняется", — добавил руководитель ДнепрОВА Александр Ганжа, призвав жителей области оставаться в безопасных местах до полной отмены угрозы.

Позже руководитель ОВА показал фото, вероятно, терминала "Новой Почты":

"Так выглядит терминал логистической компании в Днепровском районе после четвертой атаки россиян. К счастью, люди не пострадали " .

Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2
Взрывы в Днепре: где произошел ”прилет” сегодня утром - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня утром оккупанты атаковали город Харьков ракетами и дронами, в результате чего два человека погибли, а еще более 20 – получили ранения.                                                                                                         



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