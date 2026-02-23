logo_ukra

Вибух пролунав в одному з ліцеїв Дніпра: є травмовані (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибух пролунав в одному з ліцеїв Дніпра: є травмовані (ВІДЕО)

Внаслідок вибуху в одному з ліцеїв Дніпра було травмовано дітей

23 лютого 2026, 15:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У понеділок, 23 лютого, в одному з ліцеїв в місті Дніпро пролунав вибух. Така інформація з’явилась в мережі інтернет.

Вибух пролунав в одному з ліцеїв Дніпра: є травмовані (ВІДЕО)

Поліція. Ілюстративне фото

У поліції Дніпропетровської області підтвердили інформацію та зазначили, що поліція Дніпра працює на місці події в навчальному закладі

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

“23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро. На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо, за даними правоохоронців, у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.

“Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження”, — зазначили в поліції. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що дитина з аутизмом — 11-річний хлопчик — помер через відсутність належного піклування з боку матері.  

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина. Вона була ознайомлена з рекомендаціями під підпис, однак систематично не забезпечувала догляд дитини.

Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. 8 липня 2025 року 11-річний Олег помер.




Джерело: https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/pfbid032DPy3uCZChQX5sxUtEADcNTSzLnCqmStaCe1UdR9Wru5S4o3g6PRz7MxAyBvL6fyl?locale=uk_UA
