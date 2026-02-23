Вибух пролунав в одному з ліцеїв Дніпра: є травмовані (ВІДЕО)

У понеділок, 23 лютого, в одному з ліцеїв в місті Дніпро пролунав вибух. Така інформація з’явилась в мережі інтернет.

Поліція. Ілюстративне фото

У поліції Дніпропетровської області підтвердили інформацію та зазначили, що поліція Дніпра працює на місці події в навчальному закладі

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

“23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро. На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо, за даними правоохоронців, у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.

“Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження”, — зазначили в поліції.

