Вибух пролунав в одному з ліцеїв Дніпра: є травмовані (ВІДЕО)

У понеділок, 23 лютого, в одному з ліцеїв в місті Дніпро пролунав вибух. Така інформація з’явилась в мережі інтернет.
Поліція. Ілюстративне фото
У поліції Дніпропетровської області підтвердили інформацію та зазначили, що поліція Дніпра працює на місці події в навчальному закладі
У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.
Зазначається, що внаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо, за даними правоохоронців, у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.
