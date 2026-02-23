logo

Взрыв раздался в одном из лицеев Днепра: есть травмированные (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Взрыв раздался в одном из лицеев Днепра: есть травмированные (ВИДЕО)

В результате взрыва в одном из лицеев Днепра были травмированы дети

23 февраля 2026, 15:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В понедельник, 23 февраля, в одном из лицеев в городе Днепр прогремел взрыв. Такая информация появилась в сети интернет.

Взрыв раздался в одном из лицеев Днепра: есть травмированные (ВИДЕО)

Полиция. Иллюстративное фото

В полиции Днепропетровской области подтвердили информацию и отметили, что полиция Днепра работает на месте происшествия в учебном заведении

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, во время показа учащимся демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.

"23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр. На сообщение немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента травмированы двое детей. Предварительно, по данным правоохранителей, у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.

"В настоящее время решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации и открытии уголовного производства", — отметили в полиции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ребенок с аутизмом — 11-летний мальчик — умер из-за отсутствия должной опеки со стороны матери.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына. Она была ознакомлена с рекомендациями под подпись, однако систематически не обеспечивала уход за ребенком.

Летом 2025 года при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. 8 июля 2025 11-летний Олег умер.




