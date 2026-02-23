Взрыв раздался в одном из лицеев Днепра: есть травмированные (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В понедельник, 23 февраля, в одном из лицеев в городе Днепр прогремел взрыв. Такая информация появилась в сети интернет.
Полиция. Иллюстративное фото
В полиции Днепропетровской области подтвердили информацию и отметили, что полиция Днепра работает на месте происшествия в учебном заведении
В полиции сообщили, что, по предварительной информации, во время показа учащимся демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.
Отмечается, что в результате инцидента травмированы двое детей. Предварительно, по данным правоохранителей, у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ребенок с аутизмом — 11-летний мальчик — умер из-за отсутствия должной опеки со стороны матери.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына. Она была ознакомлена с рекомендациями под подпись, однако систематически не обеспечивала уход за ребенком.
Летом 2025 года при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. 8 июля 2025 11-летний Олег умер.