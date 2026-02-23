Взрыв раздался в одном из лицеев Днепра: есть травмированные (ВИДЕО)

В понедельник, 23 февраля, в одном из лицеев в городе Днепр прогремел взрыв. Такая информация появилась в сети интернет.

Полиция. Иллюстративное фото

В полиции Днепропетровской области подтвердили информацию и отметили, что полиция Днепра работает на месте происшествия в учебном заведении

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, во время показа учащимся демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.

"23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр. На сообщение немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента травмированы двое детей. Предварительно, по данным правоохранителей, у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.

"В настоящее время решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации и открытии уголовного производства", — отметили в полиции.

