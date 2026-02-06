Міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував відвертий допис про свої взаємини з представниками центральної влади та точність власних політичних прогнозів. Він зазначив, що має з багатьма керівниками держави "свої, персональні й подекуди вкрай дивні стосунки", які варіюються від довірчих до антагоністичних.

«Ваш Невловимий Джо»: Борис Філатов розповів про свої «дивні стосунки» з керівництвом держави

Мер підкреслив, що попри скепсис опонентів, його оцінки ситуації в країні зазвичай підтверджуються. Зокрема, він нагадав про свої попередження щодо енергетики.

"Ще у 2024 році я ПУБЛІЧНО заявляв, що на нас чекає енергетичний колапс. Говорив про це прагматично – без істерик і зайвих деталей. Мене не почули", — констатував очільник Дніпра.

Порівнюючи себе з героєм анекдоту "Невловимим Джо", якого ніхто не помічає, Філатов зауважив, що часто його слова сприймають як "крик у порожнечу", хоча згодом виявляється, що він мав рацію.

Політик також заінтригував підписників обіцянкою оприлюднити нову інформацію згодом.

"Дайте дожити до весни й тепла. Тоді вже розповім дещо цікавеньке", — підсумував Борис Філатов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що досвід останніх 4 років приводить до одного висновку: не жити очікуванням енергетичного перемир’я, а готуватися до гірших сценаріїв настільки, наскільки це взагалі можливо в нинішніх умовах. Реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Таку заяву зробив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Лукашук наголошує, що з настанням морозів ризики не меншають, а лише зростають.

"Тому в області працюємо за планом найгіршого сценарію. Дали відповідні доручення: всі лікарні перевіряють генератори, запаси палива мінімум на 2-3 дні, готовність на випадок можливого блекауту. Майже 4 роки повномасштабної війни. По Україні застосували всі види зброї, окрім ядерної. Прогнозів не буде, це справа невдячна. Але рожеві окуляри зараз зайві", – наголосив посадовець.