Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал откровенное сообщение о своих отношениях с представителями центральной власти и точность собственных политических прогнозов. Он отметил, что имеет со многими руководителями государства "свои, персональные и иногда крайне странные отношения", которые варьируются от доверительных до антагонистических.

«Ваш Неуловимый Джо»: Борис Филатов рассказал о своих «странных отношениях» с руководством государства

Мэр подчеркнул, что, несмотря на скепсис оппонентов, его оценки ситуации в стране обычно подтверждаются. В частности, он напомнил о своих предупреждениях по энергетике.

"Еще в 2024 году я публично заявлял, что нас ждет энергетический коллапс. Говорил об этом прагматично – без истерик и лишних деталей. Меня не услышали", — констатировал глава Днепра.

Сравнивая себя с героем анекдота "Неуловимым Джо", которого никто не замечает, Филатов заметил, что часто его слова воспринимают как "крик в пустоту", хотя впоследствии оказывается, что он был прав.

Политик также заинтриговал подписчиков обещанием обнародовать новую информацию впоследствии.

"Дайте дожить до весны и тепла. Тогда уже расскажу кое-что интересное", — подытожил Борис Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что опыт последних 4 лет приводит к одному выводу: не жить ожиданием энергетического перемирия, а готовиться к худшим сценариям настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. Реагировать на сигналы воздушной угрозы. Такое заявление сделал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Лукашук отмечает, что с наступлением морозов риски не уменьшаются, а только растут.

"Поэтому в области работаем по плану худшего сценария. Дали соответствующие поручения: все больницы проверяют генераторы, запасы топлива минимум на 2-3 дня, готовность на случай возможного блекаута. Почти 4 года полномасштабной войны. По Украине применили все виды оружия, кроме ядерного. Прогнозов не будет, это дело неблагодарное. Но розовые очки сейчас лишние", – подчеркнул чиновник.