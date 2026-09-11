logo_ukra

BTC/USD

77012

ETH/USD

2468.4

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро У VARUS попередили про товари із запахом диму: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

У VARUS попередили про товари із запахом диму: що сталося

Повторний удар по логістиці VARUS: компанія запевнила, що люди цілі, а товар везуть на полиці

11 вересня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Відома українська торговельна мережа VARUS зазнала чергових збитків через агресію окупантів, проте демонструє незламність у ліквідації наслідків. Під час учорашнього вечірнього нальоту на Дніпро ворожий снаряд пошкодив логістичний комплекс компанії. Завдяки професіоналізму бійців ДСНС, значну частину продовольчих запасів удалося вберегти від вогню.

У VARUS попередили про товари із запахом диму: що сталося

Ілюстративне фото

У пресслужбі ритейлера зазначили, що вцілілі товари не залишаться на зруйнованому об'єкті, а оперативно надійдуть у продаж.

"Ми вже вантажимо цей товар і веземо на полиці супермаркетів", — повідомили представники компанії, закликавши клієнтів із розумінням поставитися до можливих наслідків інциденту. Покупців просять не лякатися специфічних ознак на продуктах: "Тому якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку — не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили".

Адміністрація мережі також акцентувала на тому, що матеріальні втрати не зрівняються з людським життям. Захисні протоколи спрацювали належним чином, тому "найголовніше — ніхто не постраждав".

У VARUS попередили про товари із запахом диму: що сталося - фото 2

Варто додати, що цей логістичний центр уже не вперше опиняється під прицілом загарбників. Як нагадали в компанії, "цей склад вже зазнавав руйнувань весною цього року", проте ритейлер щоразу відновлює роботу та продовжує забезпечувати продуктами мешканців регіону.                                                                    

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вчора ввечері окупанти атакували Дніпро втретє за день. Через удар у місті сталася величезна пожежа, повідомлялося про "прильот" по продуктових складах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини