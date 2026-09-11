У VARUS попередили про товари із запахом диму: що сталося

Відома українська торговельна мережа VARUS зазнала чергових збитків через агресію окупантів, проте демонструє незламність у ліквідації наслідків. Під час учорашнього вечірнього нальоту на Дніпро ворожий снаряд пошкодив логістичний комплекс компанії. Завдяки професіоналізму бійців ДСНС, значну частину продовольчих запасів удалося вберегти від вогню.

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У пресслужбі ритейлера зазначили, що вцілілі товари не залишаться на зруйнованому об'єкті, а оперативно надійдуть у продаж.

"Ми вже вантажимо цей товар і веземо на полиці супермаркетів", — повідомили представники компанії, закликавши клієнтів із розумінням поставитися до можливих наслідків інциденту. Покупців просять не лякатися специфічних ознак на продуктах: "Тому якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку — не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили".

Адміністрація мережі також акцентувала на тому, що матеріальні втрати не зрівняються з людським життям. Захисні протоколи спрацювали належним чином, тому "найголовніше — ніхто не постраждав".

Варто додати, що цей логістичний центр уже не вперше опиняється під прицілом загарбників. Як нагадали в компанії, "цей склад вже зазнавав руйнувань весною цього року", проте ритейлер щоразу відновлює роботу та продовжує забезпечувати продуктами мешканців регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вчора ввечері окупанти атакували Дніпро втретє за день. Через удар у місті сталася величезна пожежа, повідомлялося про "прильот" по продуктових складах.