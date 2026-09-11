В VARUS предупредили о товарах с запахом дыма: что произошло

Известная украинская торговая сеть VARUS понесла очередные убытки из-за агрессии окупантов, однако демонстрирует несгибаемость в ликвидации последствий. Во время вечернего налета на Днепр вражеский снаряд повредил логистический комплекс компании. Благодаря профессионализму бойцов ГСЧС, значительную часть продовольственных запасов удалось уберечь от огня.

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В пресс-службе ритейлера отметили, что уцелевшие товары не останутся на разрушенном объекте, а оперативно поступят в продажу.

"Мы уже грузим этот товар и везем на полки супермаркетов", — сообщили представители компании, призвав клиентов с пониманием отнестись к возможным последствиям инцидента. Покупателей просят не пугаться специфических признаков на продуктах: "Поэтому если вдруг вы почувствуете от упаковки легкий запах дымка – не удивляйтесь, это настоящий аромат нашей с вами силы".

Администрация сети также акцентировала внимание на том, что материальные потери не сравнятся с человеческой жизнью. Защитные протоколы сработали должным образом, поэтому "самое главное – никто не пострадал".

Стоит добавить, что этот логистический центр уже не в первый раз оказывается под прицелом захватчиков. Как напомнили в компании, "этот состав уже испытывал разрушения весной этого года", однако ритейлер каждый раз возобновляет работу и продолжает снабжать продуктами жителей региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером оккупанты атаковали Днепр в третий раз за день. Из-за удара в городе произошел огромный пожар, сообщалось о "прилете" по продуктовым складам.