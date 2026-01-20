Сьогодні вночі Дніпро пережив чергову масовану ракетно-шахедну атаку на місто. З вечора і до сьогоднішнього ранку окупанти атакують мирних мешканців. При цьому, як повідомив дніпровський міський голова Борис Філатов, до мерії прийшли правоохоронці з обшуками.

У Філатова обшуки: мер Дніпра нецензурно вилаявся на владу

"Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці" у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" – пише Філатов.

Нижче його публікація продовжилася вже більш емоційно, у стилі мера Дніпра, де він не сильно підбирав цензурні слова.

"А ще у мене є питання до керівництва держави. Будь-яких ланок. Закінчуйте пізд**ж про "едність нації, незламність та переформатування влади". Доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона. Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність", – наголосив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі агресор атакував Дніпро. З вечора окупанти запустили групи ударних безпілотників на місто, запускаючи їх дозовано, буквально "кошмарячи" місцеве населення, тому що атака тривала до 8-ї ранку. Уночі окупанти вдарили балістикою по місту, через що виникла пожежа.

За даними голови ДніпрОВА Олександра Ганжі, через обстріл обласного центру понівечене підприємство. Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

Постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.