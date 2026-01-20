logo_ukra

Потужний обстріл Дніпра: росіяни били «шахедами» та балістикою
commentss НОВИНИ Всі новини

Потужний обстріл Дніпра: росіяни били «шахедами» та балістикою

З вечора окупанти запускали «шахеди» на місто, атака продовжувалася до ранку

20 січня 2026, 10:21
Вночі агресор атакував Дніпро. З вечора окупанти запустили групи ударних безпілотників на місто, запускаючи їх дозовано, буквально "кошмарячи" місцеве населення, тому що атака тривала до 8-ї ранку. Уночі окупанти вдарили балістикою по місту, через що виникла пожежа.

Потужний обстріл Дніпра: росіяни били «шахедами» та балістикою

За даними голови ДніпрОВА Олександра Ганжі, через обстріл обласного центру понівечене підприємство. Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

Постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора з ранку російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро ударними БПЛА, комбінуючи повітряні атаки з діяльністю розвідувальних дронів. Пізніше окупанти почали запускати балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму, а також з Таганрогу Ростовської області РФ.

Близько 15-ї години у Дніпрі пролунало да потужних вибухи. За даними моніторингових каналів, фіксації повітряних цілей не було, проте після удару у місті здійнявся стовп диму. Наступна балістична загроза була з південно-східного напрямку, під ударом опинилося місто Петропавлівка Павлоградського району.



