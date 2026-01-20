Сегодня ночью Днепр пережил очередную массированную ракетно-шахедную атаку на город. С вечера и до сегодняшнего утра оккупанты атакуют мирных жителей. При этом, как сообщил днепровский городской голова Борис Филатов, в мэрию пришли правоохранители с обысками.

У Филатова обыски: мэр Днепра нецензурно выругался на власть

"Сегодня утром очередные "правоохранители" вперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено. Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые правоохранители у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?" – пишет Филатов.

Ниже его публикация продолжилась уже более эмоционально в стиле мэра Днепра, где он не сильно подбирал цензурные слова.

"А еще у меня есть вопросы к руководству государства. Любых звеньев. Заканчивайте пизд**жь о "единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уж назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", – подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью агрессор атаковал Днепр. С вечера оккупанты запустили группы ударных беспилотников на город, запуская их дозированно, буквально "кошмаря" местное население, потому что атака продолжалась до 8 утра. Ночью оккупанты ударили баллистикой по городу, из-за чего возник пожар.

По данным председателя ДнепрОВА Александра Ганжа, из-за обстрелов областного центра изуродовано предприятие. Разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.

Пострадали две женщины – 76 и 67 лет. Обе на амбулаторном лечении.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла.