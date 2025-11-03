logo_ukra

Дніпро У Дніпрі загинув місцевий «Форест Гамп»: Філатов прокоментував цю трагедію
У Дніпрі загинув місцевий «Форест Гамп»: Філатов прокоментував цю трагедію

3 листопада 2025, 13:42
Недилько Ксения

Міський голова Дніпра емоційно відреагував на загибель відомого містянина, якого дніпряни знали як місцевого "Фореста Гампа". Чоловік минулими вихідними загинув під колесами авто.

"Не має жодного значення, ким він був насправді. Не має значення, порушував він ПДР чи ні. Має значення лише те, що він був Символом нашого Міста", — написав мер.

За словами Філатова, Саша був "Божою людиною, котра годувала з рук птахів", і саме завдяки таким людям ми зберігаємо в собі людяність.

Мер Дніпра заявив, що у пам’ять про чоловіка встановлять мініскульптуру, щоб нагадувати містянам про добро, щирість і здатність співчувати — навіть у найважчі часи.

"Біжи, Сашо, біжи. Бо навіть посеред жаху всього, що відбувається, потрібно завжди залишатися людьми. Дивитися в небо та годувати птахів", — підсумував Борис Філатов.

                                                                                                                                                            

У Дніпрі загинув місцевий «Форест Гамп»: Філатов прокоментував цю трагедію - фото 2

                                                                                                             

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов нещодавно зустрівся з командувачем Української добровольчої армії та засновником організації "Правий Сектор" Дмитром Ярошем та розповів, як вони познайомилися.

Мер Дніпра зазначив, що з Ярошем вони дружать понад 10 років. "Реально товаришуємо. А не так, що зараз покоління зумерів вважає чоловічою "дружбою". Ми разом ховали друзів та хрестили онуків. Але мало хто пам’ятає, при яких обставинах ми познайомились", – пише Філатов.



