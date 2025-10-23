Міський голова Дніпра Борис Філатов нещодавно зустрівся з командувачем Української добровольчої армії та засновником організації "Правий Сектор" Дмитром Ярошем та розповів, як вони познайомилися.

«Прострелю коліно»: Філатов розповів, як познайомився з Ярошем

Мер Дніпра зазначив, що з Ярошем вони дружать понад 10 років.

"Реально товаришуємо. А не так, що зараз покоління зумерів вважає чоловічою "дружбою". Ми разом ховали друзів та хрестили онуків. Але мало хто пам’ятає, при яких обставинах ми познайомились", – пише Філатов.

Він зазначив, що тоді "хлопці з "Правого Сектору" трошки бешкетували" у Дніпрі, а мер вийшов і публічно сказав, що цього не дозволить.

"А він публічно вийшов і пообіцяв прострелити мені коліно.

А я сказав: "Ну давай, спробуй".

Отак ми і познайомились.

І вже більше десяти років йдемо по життю пліч-о-пліч.

Безмежно поважаю Його, його родину, його погляди та його побратимів", – наголосив Філатов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов згадав часи, коли екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще був на посаді та нардепів минулого скликання.

"Це був божевільний склад парламенту. Де змішалися всі: від колишніх ригів до командирів добробатів та націоналістів, від паскудних олігархів до відвертих жебраків, від депутатів декількох скликань до зовсім випадкових людей. Ми сперечалися, сварилися, а інколи билися між собою. Але ніколи не були мовчазним стадом, що тисне на кнопки "по команді". Спочивай с Богом, божевільний спікер божевільного парламенту. Мав честь бути з тобою знайомим", – написав мер Дніпра.