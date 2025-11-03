Городской голова Днепра эмоционально отреагировал на гибель известного горожанина, которого днепряне знали как местного "Фореста Гампа". Мужчина в минувшие выходные погиб под колесами авто.

В Днепре погиб местный "Форест Гамп": Филатов прокомментировал эту трагедию

"Не имеет значения, кем он был на самом деле. Неважно, нарушал он ПДД или нет. Имеет значение только то, что он был символом нашего города", — написал мэр.

По словам Филатова, Саша был "Божьим человеком, кормившим из рук птиц", и именно благодаря таким людям мы сохраняем в себе человечность.

Мэр Днепра заявил, что в память о мужчине установят минискульптуру, чтобы напоминать горожанам о добре, искренности и способности сочувствовать даже в самые тяжелые времена.

"Беги, Саша, беги. Ибо даже посреди ужаса всего происходящего нужно всегда оставаться людьми. Смотреть в небо и кормить птиц", — подытожил Борис Филатов.

