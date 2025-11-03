logo

В Днепре погиб местный "Форест Гамп": Филатов прокомментировал эту трагедию
В Днепре погиб местный "Форест Гамп": Филатов прокомментировал эту трагедию

Мэр Днепра прокомментировал гибель местного «Фореста Гампа»

3 ноября 2025, 13:42
Недилько Ксения

Городской голова Днепра эмоционально отреагировал на гибель известного горожанина, которого днепряне знали как местного "Фореста Гампа". Мужчина в минувшие выходные погиб под колесами авто.

"Не имеет значения, кем он был на самом деле. Неважно, нарушал он ПДД или нет. Имеет значение только то, что он был символом нашего города", — написал мэр.

По словам Филатова, Саша был "Божьим человеком, кормившим из рук птиц", и именно благодаря таким людям мы сохраняем в себе человечность.

Мэр Днепра заявил, что в память о мужчине установят минискульптуру, чтобы напоминать горожанам о добре, искренности и способности сочувствовать даже в самые тяжелые времена.

"Беги, Саша, беги. Ибо даже посреди ужаса всего происходящего нужно всегда оставаться людьми. Смотреть в небо и кормить птиц", — подытожил Борис Филатов.

                                                                                                                                                            

В Днепре погиб местный ”Форест Гамп”: Филатов прокомментировал эту трагедию - фото 2

                                                                                                             

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов недавно встретился с командующим Украинской добровольческой армией и основателем организации "Правый Сектор" Дмитрием Ярошем и рассказал, как они познакомились.

Мэр Днепра отметил, что с Ярошем они дружат более 10 лет. "Реально дружим. А не так, что сейчас поколение зуммеров считает мужской "дружбой". Мы вместе хоронили друзей и крестили внуков. Но мало кто помнит, при каких обстоятельствах мы познакомились", – пишет Филатов.



