У Дніпрі депутату міськради не сподобалося запитання одного з журналістів, через що він вибив з рук кореспондента телефон, внаслідок чого техніка розбилась.

У Дніпрі стався скандал: депутат міськради напав на журналіста

Про це повідомляє Телеканал D1, передають у Національній спілці журналістів України.

На відео, що з’явилося в мережі, видно, як після сесії міськради місцевий журналіст Олександр Славний хотів поставити питання Артему Хмельникову. Однак, посадовець в грубій формі відмовився від коментарів, а після цього штовхнув штатив, на якому був закріплений телефон.

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності журналістів. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дніпровський міський голова Борис Філатов повідомив, що до мерії прийшли правоохоронці з обшуками.

"Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці" у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" – пише Філатов.

Нижче його публікація продовжилася вже більш емоційно, у стилі мера Дніпра, де він не сильно підбирав цензурні слова.

"А ще у мене є питання до керівництва держави. Будь-яких ланок. Закінчуйте пізд**ж про "едність нації, незламність та переформатування влади". Доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона. Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність", – наголосив він.