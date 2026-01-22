В Днепре депутату горсовета не понравился вопрос одного из журналистов, из-за чего он выбил из рук корреспондента телефон, в результате чего техника разбилась.

В Днепре произошел скандал: депутат горсовета напал на журналиста

Об этом сообщает Телеканал D1, передают в Национальном союзе журналистов Украины.

На видео, появившемся в сети, видно, как после сессии горсовета местный журналист Александр Славный хотел задать вопрос Артему Хмельницкому. Однако чиновник в грубой форме отказался от комментариев, а после этого толкнул штатив, на котором был закреплен телефон.

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту препятствования законной деятельности журналистов. По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Начато досудебное расследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что днепровский городской голова Борис Филатов сообщил, что в мэрию пришли правоохранители с обысками.

"Сегодня утром очередные "правоохранители" вперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено. Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра? – пишет Филатов.

Ниже его публикация продолжилась уже более эмоционально в стиле мэра Днепра, где он не сильно подбирал цензурные слова.

"А еще у меня есть вопросы к руководству государства. Любых звеньев. Заканчивайте пизд*ж о "единстве нации, несгибаемости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уж назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", — подчеркнул он.