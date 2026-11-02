У Дніпрі складна ситуація зі світлом: до чого призвели удари

Київський та Дніпровський регіони опинилися у критичній залежності від перетоків електрики з інших областей через цілеспрямований терор ворога. Як повідомляють експерти, скласти точний прогноз щодо тривалості вимкнень світла у зимовий період наразі неможливо, оскільки ситуація щомиті змінюється.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі "РБК-Україна" пояснив, що окупанти свідомо обрали своїми головними мішенями густонаселену столицю та потужний промисловий центр — Дніпро.

"Генерації вистачає, але передати її важко, тому що власну генерацію і Дніпра, і Київського регіону Росія заздалегідь значно пошкодила, — констатує аналітик. — І взагалі деякі структури й об'єкті генерації зупинили роботу".

Зокрема, у Києві фактично знищено всі теплоелектроцентралі та Трипільську ТЕС, а на Дніпропетровщині повністю зруйновано найбільше джерело місцевого живлення — Придніпровську ТЕС.

Ситуація ускладнюється тим, що загарбники почали бити по магістральних вузлах на заході країни, які транспортують електрику від Хмельницької та Рівненської АЕС. Коментуючи обмеження у столиці, де подекуди електрику подають лише на дві години, Володимир Омельченко наголосив, що енергетики роблять усе можливе, але подальший розвиток подій диктує фронт.

"Основний фактор зараз не залежить від енергетиків, — підкреслює фахівець. — Те, що вони можуть, то вони все роблять. А основний фактор, який впливає на стан енергетики, — це військовий".

За оцінками експерта, найближчим часом енергосистема житиме у безперервному режимі "обстріл — ремонт — часткове відновлення". Оскільки мережа єдиної країни є абсолютно взаємопов'язаною, удари по лініях електропередач для Києва, Харкова, Дніпра чи Одеси б'ють по стабільності всієї держави. Успішність проходження цього кризового етапу, як підсумував Омельченко, тепер цілком покладається на ефективну роботу підрозділів протиповітряної оборони та наявність у країні достатнього обсягу резервного обладнання для оперативних замін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що декілька днів тому через масштабний обстріл Дніпро опинився у блекауті.