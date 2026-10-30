Повторний "приліт" по вокзалу і тотальний хаос: РФ вчинила страшне пекло у Дніпрі (ОНОВЛЕНО)

Після нічної російської атаки Дніпро опинився у складній ситуації з електропостачанням. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах. Попри роботу енергетиків упродовж ночі, навантаження на систему залишається надмірним, тому частина міської інфраструктури змушена працювати від генераторів.

Фото: з відкритих джерел

Уранці голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про відновлення електропостачання для частини споживачів. Однак пошкоджена внаслідок обстрілів енергосистема не витримала навантаження, і Дніпро знову залишився без світла. Відновлювальні роботи продовжуються, а системи життєзабезпечення міста переводять на резервне живлення.

Через блекаут виникли й серйозні проблеми з транспортом. Міський голова Борис Філатов закликав жителів за можливості залишатися вдома, щоб уникнути транспортного колапсу. Наразі не курсують трамваї, тролейбуси та метро.

Водночас у міському департаменті транспортної інфраструктури повідомили про часткове відновлення роботи метрополітену. Поїзди рухаються за графіком вихідного дня, інтервал між ними становить 16 хвилин.

Крім того, на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК попередили, що звичайні графіки не діють у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та першочерговим заживленням об’єктів критичної інфраструктури. Мета — якнайшвидше повернути електроенергію до осель мешканців області.



Також у ніч на 30 жовтня російські війська знову завдали удару по залізничному вокзалу Дніпра. Про повторну атаку повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Водночас він не став уточнювати, яких саме пошкоджень зазнав об’єкт та чи є постраждалі.

За словами Перцовського, ніч у Дніпрі була надзвичайно складною. Місто пережило чергові обстріли, а ситуацію ускладнило масштабне знеструмлення регіону.

Новий удар по вокзалу стався менш ніж через добу після попередньої атаки, коли російський реактивний безпілотник влучив у перон, де перебував пасажирський потяг. Кількість загиблих унаслідок того обстрілу збільшилася до 15 осіб. У лікарні помер 40-річний чоловік, за життя якого медики тривалий час боролися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть використати гуманітарне перемир’я на Херсонщині для підготовки нового наступу.