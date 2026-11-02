В Днепре сложная ситуация со светом: к чему привели удары

Киевский и Днепровский регионы оказались в критической зависимости от перетоков электричества из других областей через целенаправленный террор врага. Как сообщают эксперты, составить точный прогноз относительно продолжительности отключений света в зимний период пока невозможно, поскольку ситуация ежесекундно меняется.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "РБК-Украина" пояснил, что оккупанты сознательно выбрали своими главными мишенями густонаселенную столицу и мощный промышленный центр – Днепр.

"Генерации хватает, но передать ее трудно, потому что собственное поколение и Днепра, и Киевского региона Россия заранее значительно повредила, — констатирует аналитик. — И вообще некоторые структуры и объект генерации остановили работу".

В частности, в Киеве фактически уничтожены все теплоэлектроцентрали и Трипольская ТЭС, а на Днепропетровщине полностью разрушен крупнейший источник местного питания — Приднепровская ТЭС.

Ситуация усугубляется тем, что захватчики начали избивать по магистральным узлам на западе страны, которые транспортируют электричество от Хмельницкой и Ровенской АЭС. Комментируя ограничения в столице, где иногда электричество подают всего на два часа, Владимир Омельченко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, но дальнейшее развитие событий диктует фронт.

"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков, – подчеркивает специалист. — То, что они могут, они все делают. А основной фактор, который влияет на состояние энергетики, – это военный".

По оценкам эксперта, в ближайшее время энергосистема будет жить в непрерывном режиме "обстрел – ремонт – частичное восстановление". Поскольку сеть единой страны абсолютно взаимосвязана, удары по линиям электропередач для Киева, Харькова, Днепра или Одессы бьют по стабильности всего государства. Успешность прохождения этого кризисного этапа, как подытожил Омельченко, теперь полностью полагается на эффективную работу подразделений противовоздушной обороны и наличие в стране достаточного объема резервного оборудования для оперативных замен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что несколько дней назад из-за масштабных обстрелов Днепр оказался в блекауте.