У Дніпрі два великих підприємства офіційно змінили свої назви в межах виконання закону про деколонізацію. Про це повідомила громадська організація "Деколонізація Україна", зазначивши, що старі найменування бізнесу містили імперські наративи.

У Дніпрі назви двох підприємств досі містили згадку про Катеринослав

Зокрема, зміни стосуються таких юридичних осіб:

ТОВ "Катеринославхліб" відтепер має назву ТОВ "Славний Хліб".

ТОВ "ТВК "Єкатеринославська Дверна Артель" змінено на ТОВ "ТВК "Дверна Екосистема".

Активісти нагадують, що використання подібних назв прямо суперечить чинному законодавству та висновкам науковців.

"Відповідно до фахового висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, в яких використано назву міста Катеринослав та похідні від неї утворення, належать до символіки російської імперської політики", — наголошують у громадській організації.

Згідно із Законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", такі назви підлягають обов'язковій заміні для очищення публічного простору від спадщини країни-агресора.

"Згідно з Законом про деколонізацію такі назви мають бути змінені", — резюмували в "Деколонізація Україна".

