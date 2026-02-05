logo_ukra

У Дніпрі назви двох підприємств досі містили згадку про Катеринослав
commentss НОВИНИ Всі новини

У Дніпрі назви двох підприємств досі містили згадку про Катеринослав

Символіка імперської політики в минулому: два дніпровські підприємства завершили процес ребрендингу

5 лютого 2026, 21:55
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Дніпрі два великих підприємства офіційно змінили свої назви в межах виконання закону про деколонізацію. Про це повідомила громадська організація "Деколонізація Україна", зазначивши, що старі найменування бізнесу містили імперські наративи.

Зокрема, зміни стосуються таких юридичних осіб:

ТОВ "Катеринославхліб" відтепер має назву ТОВ "Славний Хліб".

ТОВ "ТВК "Єкатеринославська Дверна Артель" змінено на ТОВ "ТВК "Дверна Екосистема".

Активісти нагадують, що використання подібних назв прямо суперечить чинному законодавству та висновкам науковців.

"Відповідно до фахового висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, в яких використано назву міста Катеринослав та похідні від неї утворення, належать до символіки російської імперської політики", — наголошують у громадській організації.

Згідно із Законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", такі назви підлягають обов'язковій заміні для очищення публічного простору від спадщини країни-агресора.

"Згідно з Законом про деколонізацію такі назви мають бути змінені", — резюмували в "Деколонізація Україна".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у соціальних мережах набуває розголосу відео з камер спостереження у середмісті Дніпра, на якому зафіксовано вкрай небезпечний інцидент. На вулиці Воскресенській величезна бурулька ледь не впала на голову двом жінкам.

На кадрах видно, що перехожі зупинилися перед небезпечною ділянкою за лічені секунди до того, як важка брила льоду зірвалася з даху та розбилася об тротуар. Лише щасливий збіг обставин дозволив уникнути трагічних наслідків.



