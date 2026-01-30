logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро «Ходіть подалі від будівель»: у Дніпрі на Воскресенській величезна бурулька ледь не вбила перехожих
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ходіть подалі від будівель»: у Дніпрі на Воскресенській величезна бурулька ледь не вбила перехожих

Величезна бурулька на Воскресенській: мешканців Дніпра просять бути обережними через активне танення льоду

30 січня 2026, 16:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У соціальних мережах набуває розголосу відео з камер спостереження у середмісті Дніпра, на якому зафіксовано вкрай небезпечний інцидент. На вулиці Воскресенській величезна бурулька ледь не впала на голову двом жінкам.

«Ходіть подалі від будівель»: у Дніпрі на Воскресенській величезна бурулька ледь не вбила перехожих

«Ходіть подалі від будівель»: у Дніпрі на Воскресенській величезна бурулька ледь не вбила перехожих

На кадрах видно, що перехожі зупинилися перед небезпечною ділянкою за лічені секунди до того, як важка брила льоду зірвалася з даху та розбилася об тротуар. Лише щасливий збіг обставин дозволив уникнути трагічних наслідків.

Через різку зміну погоди та потепління ситуація з нависшим льодом на дахах міста стає критичною. Автори відео та очевидці закликають містян до максимальної уважності: "Будьте обережні та ходіть подалі від будівель. Зараз всюди тане лід!".

Дніпрянам радять не ігнорувати обгороджувальні стрічки, не паркувати автівки впритул до багатоповерхівок та постійно стежити за станом дахів під час пересування містом.

                                                                                                   

                                                               

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо того, як діяти водіям, якщо їхній припаркований автомобіль був пошкоджений внаслідок падіння бурульки з даху будівлі. Для успішного відшкодування збитків відомство рекомендує дотримуватися певного алгоритму дій.

Водночас юристи попереджають про важливий нюанс: якщо автомобіль стояв у забороненому місці або під знаками, що попереджали про небезпеку, "відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини