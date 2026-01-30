«Ходіть подалі від будівель»: у Дніпрі на Воскресенській величезна бурулька ледь не вбила перехожих

У соціальних мережах набуває розголосу відео з камер спостереження у середмісті Дніпра, на якому зафіксовано вкрай небезпечний інцидент. На вулиці Воскресенській величезна бурулька ледь не впала на голову двом жінкам.

На кадрах видно, що перехожі зупинилися перед небезпечною ділянкою за лічені секунди до того, як важка брила льоду зірвалася з даху та розбилася об тротуар. Лише щасливий збіг обставин дозволив уникнути трагічних наслідків.

Через різку зміну погоди та потепління ситуація з нависшим льодом на дахах міста стає критичною. Автори відео та очевидці закликають містян до максимальної уважності: "Будьте обережні та ходіть подалі від будівель. Зараз всюди тане лід!".

Дніпрянам радять не ігнорувати обгороджувальні стрічки, не паркувати автівки впритул до багатоповерхівок та постійно стежити за станом дахів під час пересування містом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо того, як діяти водіям, якщо їхній припаркований автомобіль був пошкоджений внаслідок падіння бурульки з даху будівлі. Для успішного відшкодування збитків відомство рекомендує дотримуватися певного алгоритму дій.

Водночас юристи попереджають про важливий нюанс: якщо автомобіль стояв у забороненому місці або під знаками, що попереджали про небезпеку, "відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто".