В Днепре названия двух предприятий до сих пор содержали упоминание о Екатеринославе
В Днепре названия двух предприятий до сих пор содержали упоминание о Екатеринославе

Символика имперской политики в прошлом: два днепровских предприятия завершили процесс ребрендинга

5 февраля 2026, 21:55
Автор:
Недилько Ксения

В Днепре два крупных предприятия официально изменили свои названия в рамках исполнения закона о деколонизации. Об этом сообщила общественная организация "Деколонизация Украина", отметив, что старые наименования бизнеса содержали имперские нарративы.

В частности, изменения касаются следующих юридических лиц:

ООО "Екатеринославхлеб" теперь называется ООО "Славный Хлеб".

ООО "ТИК "Екатеринославская Дверная Артель" изменено на ООО "ТИК "Дверная Экосистема".

Активисты напоминают, что использование подобных названий прямо противоречит действующему законодательству и выводам ученых.

"В соответствии с профессиональным заключением Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, названия юридических лиц и объектов права собственности, в которых использовано название города Екатеринослав и производные от нее образования, относятся к символике российской имперской политики", — отмечают в общественной организации.

Согласно Закону "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", такие названия подлежат обязательной замене для очищения публичного пространства от наследия страны-агрессора.

"Согласно Закону о деколонизации такие названия должны быть изменены", — резюмировали в "Деколонизации Украины".

