В Днепре два крупных предприятия официально изменили свои названия в рамках исполнения закона о деколонизации. Об этом сообщила общественная организация "Деколонизация Украина", отметив, что старые наименования бизнеса содержали имперские нарративы.

В Днепре названия двух предприятий до сих пор содержали упоминание о Екатеринославе

В частности, изменения касаются следующих юридических лиц:

ООО "Екатеринославхлеб" теперь называется ООО "Славный Хлеб".

ООО "ТИК "Екатеринославская Дверная Артель" изменено на ООО "ТИК "Дверная Экосистема".

Активисты напоминают, что использование подобных названий прямо противоречит действующему законодательству и выводам ученых.

"В соответствии с профессиональным заключением Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, названия юридических лиц и объектов права собственности, в которых использовано название города Екатеринослав и производные от нее образования, относятся к символике российской имперской политики", — отмечают в общественной организации.

Согласно Закону "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", такие названия подлежат обязательной замене для очищения публичного пространства от наследия страны-агрессора.

"Согласно Закону о деколонизации такие названия должны быть изменены", — резюмировали в "Деколонизации Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в социальных сетях приобретает огласку видео с камер наблюдения в центре Днепра, на котором зафиксирован крайне опасный инцидент. На улице Воскресенской огромная сосулька чуть не упала на голову двум женщинам.

На кадрах видно, что прохожие остановились перед опасным участком за считанные секунды до того, как тяжелая глыба льда сорвалась с крыши и разбилась о тротуар. Лишь счастливое стечение обстоятельств позволило избежать трагических последствий.