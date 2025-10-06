Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша підтримував публічне обвинувачення та довів у суді вину мешканки м. Дніпра, яка разом зі старшим сином та знайомим використовувала неповнолітнього сина для виготовлення та збуту дитячої порнографії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дніпропетровської обласної прокуратури.

У Дніпрі мати знімала з синами порнографію, а молодшого продала іноземцю для розбещення

Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. Старшому сину призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

Прокурори довели, що у 2022-2024 роках обвинувачена спільно зі знайомим та старшим сином виготовляли та розповсюджували дитячу порнографію. Для її виготовлення вона використовувала свого 11-річного сина.

Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де за грошову винагороду розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

Крім цього, жінка передала свого малолітнього сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який розбещував дитину.

Матері інкриміновано ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 304, ч. 3 ст. 149, ст. 166 КК України, сину – ч.ч. 2, 3, 4 ст. 301-1 КК України.

Обвинувачена свою вину визнала у повному обсязі та до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою.

Щодо її спільника судовий розгляд триває, він обвинувачується за ч. 4 ст. 301-1 КК України.

