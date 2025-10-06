Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша поддерживал публичное обвинение и доказал в суде вину жительницы Днепра, которая вместе со старшим сыном и знакомым использовала несовершеннолетнего сына для изготовления и сбыта детской порнографии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

В Днепре мать снимала с сыновьями порнографию, а младшего продала иностранцу для развращения

Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Старшему сыну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок 2 года.

Прокуроры доказали, что в 2022-2024 годах обвиняемая совместно со знакомым и старшим сыном изготовляли и распространяли детскую порнографию. Для ее изготовления она использовала своего 11-летнего сына.

Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за денежное вознаграждение распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Кроме этого, женщина передала своего малолетнего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который развращал ребенка.

Матери инкриминированы ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 304, ч. 3 ст. 149, ст. 166 УК Украины, сыну – ч.ч. 2, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины.

Обвиняемая свою вину признала в полном объеме и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

Относительно ее сообщника судебное разбирательство продолжается, он обвиняется по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.

