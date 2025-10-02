logo_ukra

Головна Новини Регіони Дніпро На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке побило до смерті 4-річного сина
commentss НОВИНИ Всі новини

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке побило до смерті 4-річного сина

Дитина декілька днів помирала від болю, що завдали йому мати з вітчимом

2 жовтня 2025, 13:44
Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури особисто підписав обвинувальний акт стосовно подружжя за фактом умисного вбивства малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дніпропетровської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що у липні 2025 року протягом більше чотирьох діб жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою наносили удари в різні частини тіла 4-річному сину.

Причиною знущань стали непослух та те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво.

Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей.

На тілі дитини виявлено не менше 12  тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки.

Хлопчик помер від травматичного шоку.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке побило до смерті 4-річного сина - фото 2
На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке побило до смерті 4-річного сина - фото 3
                                                                                                                              

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто буде підтримувати публічне обвинувачення у суді. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині 28-річний співмешканець жінки побив її 4-річного сина. За даними місцевих ЗМІ, хлопчик два тижні лежав вдома без медичної допомоги, внаслідок чого помер. 



