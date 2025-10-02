Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури особисто підписав обвинувальний акт стосовно подружжя за фактом умисного вбивства малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дніпропетровської обласної прокуратури.

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке побило до смерті 4-річного сина

Розслідуванням встановлено, що у липні 2025 року протягом більше чотирьох діб жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою наносили удари в різні частини тіла 4-річному сину.

Причиною знущань стали непослух та те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво.

Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей.

На тілі дитини виявлено не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки.

Хлопчик помер від травматичного шоку.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто буде підтримувати публічне обвинувачення у суді. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині 28-річний співмешканець жінки побив її 4-річного сина. За даними місцевих ЗМІ, хлопчик два тижні лежав вдома без медичної допомоги, внаслідок чого помер.