КП "Горсвет" в городе Днепр объявило тендер на закупку праздничной елки и иллюминаций. Об этом говорится на сайте публичных закупок "Prozorro".

В Днепре хотят купить новогодние украшения на миллионы гривен

В планах — искусственная елка "Победа" 5 м высотой, 3D-фигуры ("Почтовый сундук", "Трон", "Снежинка", "Змейка") и сотни метров светодиодных гирлянд.

Ожидаемая стоимость — 3,4 млн грн. Поставить все должны до 22 декабря 2025 года. Торги еще продолжаются – ни одной заявки от участников пока нет.

Для сравнения: в Киеве главную елку установят за счет предпринимателей, а не из городского бюджета. Компания обеспечит установку, обслуживание и демонтаж конструкций, а также полное финансовое и ресурсное обеспечение. В Харькове используют довоенные украшения, которые из Центрального парка перенесли в подземку для празднования Рождественских праздников. Во Львове новогоднюю елку всегда дарят городу, а украшения используют тоже прошлых лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине более 15 елок претендуют стать главным украшением рождественских праздников Львова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Первое обращение поступило еще летом, и специалисты ЛГС уже выезжают на осмотр деревьев. Выбор делают по нескольким критериям: широкополость, ровность ствола, великолепие и высота. Среди предложенных локаций — Яворов, Зимняя Вода, Заверешица, Мшана, Сокольники, Пески, Городок, Рудно, Белогорща и четыре дерева из Львова.

Каждое дерево имеет свою историю. В горсовете отмечают, что город не тратит средств на елку: ее традиционно дарят, а для установки используют прошлогоднюю иллюминацию.