logo_ukra

BTC/USD

93719

ETH/USD

3105.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО)

У Харкові почали прикрашати станції метро до зимових свят

17 листопада 2025, 15:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Цієї ночі на станції "Історичний музей" у Харківському метрополітені технічні фахівці Центрального парку прикрасили гірляндами та іграшками ялинку й будиночок Миколая, підключили ілюмінацію. Оздоблення станцій метро – традиція, що народилася в Харкові в умовах війни.

Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО)

Харків почали прикрашати до зимових свят

Робітники Центрального парку та метрополітену працюють ночами, використовуючи декор, що до війни прикрашав харківські алеї. Наступна станція, де з'являться різдвяні візерунки – "Університет". Цього року планується оздобити зимовим декором 5 станцій підземки.

"Ці ліхтарики і прикраси — наш подарунок місту. Вони створюють атмосферу справжньої чарівної казки для всіх харків’ян. Ми даруємо один одному гарний настрій і тепло, доводячи, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло", – зазначають у Центральному парку.

Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО) - фото 2
Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО) - фото 2
Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО) - фото 2
Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО) - фото 2
Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО) - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні День святого Миколая традиційно відзначали 19 грудня. Проте після переходу на новий церковний календар, який ухвалила Православна церква України та Українська греко-католицька церква, дата святкування змінилася — тепер правильна дата свята — 6 грудня.

Раніше більшість українських церков жили за юліанським календарем, який відстає від григоріанського (того, що використовує світ) на 13 днів. Саме тому всі церковні свята, зокрема і День святого Миколая, "зсувалися" — замість 6 грудня виходило 19-го. Після переходу на новоюліанський календар, який збігається з григоріанським до 2800 року, святкування повернулося на історично правильну дату — 6 грудня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини