Харків почали прикрашати до зимових свят (ФОТО)

Цієї ночі на станції "Історичний музей" у Харківському метрополітені технічні фахівці Центрального парку прикрасили гірляндами та іграшками ялинку й будиночок Миколая, підключили ілюмінацію. Оздоблення станцій метро – традиція, що народилася в Харкові в умовах війни.

Харків почали прикрашати до зимових свят

Робітники Центрального парку та метрополітену працюють ночами, використовуючи декор, що до війни прикрашав харківські алеї. Наступна станція, де з'являться різдвяні візерунки – "Університет". Цього року планується оздобити зимовим декором 5 станцій підземки.

"Ці ліхтарики і прикраси — наш подарунок місту. Вони створюють атмосферу справжньої чарівної казки для всіх харків’ян. Ми даруємо один одному гарний настрій і тепло, доводячи, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло", – зазначають у Центральному парку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні День святого Миколая традиційно відзначали 19 грудня. Проте після переходу на новий церковний календар, який ухвалила Православна церква України та Українська греко-католицька церква, дата святкування змінилася — тепер правильна дата свята — 6 грудня.

Раніше більшість українських церков жили за юліанським календарем, який відстає від григоріанського (того, що використовує світ) на 13 днів. Саме тому всі церковні свята, зокрема і День святого Миколая, "зсувалися" — замість 6 грудня виходило 19-го. Після переходу на новоюліанський календар, який збігається з григоріанським до 2800 року, святкування повернулося на історично правильну дату — 6 грудня.