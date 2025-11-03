Керівником Західної окружної прокуратури міста Дніпра 25 жовтня скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, обвинуваченого у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Дніпропетровської обласної прокуратури.

У Дніпрі чоловік зґвалтував 7-річну дитину у реабілітаційному центрі

За даними слідства, у лютому 2025 року чоловік, перебуваючи в реабілітаційному центрі, покликав до своєї палати дівчинку, яка проходила повз. Залишившись із 7-річною дитиною наодинці та користуючись її безпорадним внаслідок малолітства станом, обвинувачений вчинив сексуальне насильство щодо неї.

Це помітила мати потерпілої, про що повідомила поліцію.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділення ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Київщині 22-річний вчитель, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано. Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.