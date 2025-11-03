Руководителем Западной окружной прокуратуры города Днепра 25 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

В Днепре мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка в реабилитационном центре

По данным следствия, в феврале 2025 года мужчина, находясь в реабилитационном центре, позвал в свою палату проходившую мимо девочку. Оставшись с 7-летним ребенком наедине и пользуясь его беспомощным по причине малолетства состоянием, обвиняемый совершил сексуальное насилие в отношении него.

Это заметила мать потерпевшей, о чем сообщила полиция.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование осуществляли следователи следственного отделения ОП №3 ДРУП №1 ГУНП в Днепропетровской области.

