Главная Новости Регионы Днепр В Днепре мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка в реабилитационном центре
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка в реабилитационном центре

Мужчина позвал девочку, которая шла мимо его палаты

3 ноября 2025, 15:48
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Руководителем Западной окружной прокуратуры города Днепра 25 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале 2025 года мужчина, находясь в реабилитационном центре, позвал в свою палату проходившую мимо девочку. Оставшись с 7-летним ребенком наедине и пользуясь его беспомощным по причине малолетства состоянием, обвиняемый совершил сексуальное насилие в отношении него.

Это заметила мать потерпевшей, о чем сообщила полиция.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование осуществляли следователи следственного отделения ОП №3 ДРУП №1 ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Киевщине 22-летний учитель, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет. О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.                                                                                                                                                                                



