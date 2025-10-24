Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя – колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора.

Вчитель з Київщини зґвалтував трьох дітей та знімав порнографію – прокуратура

За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.

Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).

Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини екс-педагога в суді — йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів. Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік. Особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.