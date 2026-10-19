Трагедія у Кривому Розі: що відомо про жертви та масштабні руйнування в місті

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Недилько Ксения
Сьогодні вдень російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Дніпропетровщини, завдавши удару швидкісним озброєнням по місту Кривий Ріг. Під ворожим вогнем опинився Покровський район міста, де загарбники поцілили у виробничі потужності та понівечили навколишню цивільну інфраструктуру.
Ілюстративне фото
Невдовзі після прильоту на місце трагедії прибули екстрені та комунальні служби. На жаль, під час розбору завалів та обстеження території рятувальники виявили перших жертв ворожої атаки.
Очільник Ради оборони додав, що медики ведуть боротьбу за життя постраждалих криворіжців. Один 39-річний чоловік перебуває у вкрай важкому стані, а ще четверо пацієнтів госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. Окрім промислового об'єкта, вибухова хвиля та уламки завдали колосальних збитків житловому кварталу та соціальним закладам.
Для оперативного надання підтримки постраждалим жителям у місті негайно розгорнули мобільні пункти взаємодії. Міська влада запевнила, що забезпечить усім необхідним кожного, чиє житло зазнало пошкоджень внаслідок цього обстрілу.
Наразі на місці воєнного злочину тривають невідкладні відновлювальні роботи, правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Нагадаємо, що пізніше російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на місто Дніпро, обравши своєю ціллю стратегічні цивільні об'єкти. За повідомленнями місцевої влади, загарбники намагаються зруйнувати життєзабезпечення обласного центру в розпал дня.