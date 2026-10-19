Трагедія у Кривому Розі: що відомо про жертви та масштабні руйнування в місті

Сьогодні вдень російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Дніпропетровщини, завдавши удару швидкісним озброєнням по місту Кривий Ріг. Під ворожим вогнем опинився Покровський район міста, де загарбники поцілили у виробничі потужності та понівечили навколишню цивільну інфраструктуру.

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"Російський ворог наніс удар "Бандероллю" по промисловому підприємству в Покровському районі", — оперативно поінформував керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул безпосередньо після перших повідомлень про вибух.

Невдовзі після прильоту на місце трагедії прибули екстрені та комунальні служби. На жаль, під час розбору завалів та обстеження території рятувальники виявили перших жертв ворожої атаки.

"На жаль 2 чоловіка загинули від ворожого удару "Бандеролі" по Покровському району, — згодом уточнив Вілкул трагічні наслідки російського нальоту станом на 12:30. — Ще семеро людей отримали поранення, у тому числі хлопець 15 років".

Очільник Ради оборони додав, що медики ведуть боротьбу за життя постраждалих криворіжців. Один 39-річний чоловік перебуває у вкрай важкому стані, а ще четверо пацієнтів госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. Окрім промислового об'єкта, вибухова хвиля та уламки завдали колосальних збитків житловому кварталу та соціальним закладам.

"На зараз постраждало 17 багатоповерхових будинків, вибито майже 50 вікон, пошкоджені три покрівлі, — деталізував Олександр Вілкул масштаби руйнувань у Покровському районі міста. — Також пошкоджено промислове підприємство, пошту, банк, коледж, магазини, автівки".

Для оперативного надання підтримки постраждалим жителям у місті негайно розгорнули мобільні пункти взаємодії. Міська влада запевнила, що забезпечить усім необхідним кожного, чиє житло зазнало пошкоджень внаслідок цього обстрілу.

"Штаб допомоги людям, чиї квартири постраждали, вже розгорнутий у найближчій гімназії, — підсумував керівник Ради оборони міста, закликаючи містян звертатися до фахівців для лікування та відновлення осель. — Там люди отримують необхідні на перший час будматеріали (ОСБ, плівку та інші), пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста".

Наразі на місці воєнного злочину тривають невідкладні відновлювальні роботи, правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, що пізніше російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на місто Дніпро, обравши своєю ціллю стратегічні цивільні об'єкти. За повідомленнями місцевої влади, загарбники намагаються зруйнувати життєзабезпечення обласного центру в розпал дня.