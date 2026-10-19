Ракетна атака на Дніпро: окупанти вдарили ракетами «Бандероль»

Пообіді 19 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на місто Дніпро, обравши своєю ціллю стратегічні цивільні об'єкти. За повідомленнями місцевої влади, загарбники намагаються зруйнувати життєзабезпечення обласного центру в розпал дня.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Ворог атакує критичну інфраструктуру Дніпра, — оперативно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, закликаючи жителів негайно реагувати на сигнали небезпеки. — Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Загроза триває".

Невдовзі після перших попереджень у місті прогриміла серія потужних вибухів. Рятувальні та медичні служби негайно вирушили на місця прильотів, де згодом зафіксували першого постраждалого від денного обстрілу.

"55-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку на Дніпро, — поінформував Ганжа, коментуючи наслідки ударів по інфраструктурних об'єктах міста. — Він госпіталізований у стані середньої тяжкості і знаходиться під наглядом лікарів".

За інформацією профільних моніторингових каналів, під час цієї повітряної атаки російська армія застосувала швидкісне озброєння — ракети типу "Бандероль". Загалом у різних районах Дніпра вдень пролунало щонайменше 6 гучних вибухів. Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих влучань.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі та рано вранці окупанти били по Дніпру КАБами та реактивними дронами. Також внаслідок атаки є руйнування та поранені.