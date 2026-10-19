Трагедия в Кривом Роге: что известно о жертвах и масштабных разрушениях в городе

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Недилько Ксения
Сегодня днем российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения Днепропетровщины, нанеся удар скоростным вооружением по городу Кривой Рог. Под вражеским огнем оказался Покровский район города, где захватчики попали в производственные мощности и изуродовали окружающую гражданскую инфраструктуру.
Иллюстративное фото
Вскоре по прилету на место трагедии прибыли экстренные и коммунальные службы. К сожалению, во время разбора завалов и обследования территории спасатели обнаружили первые жертвы вражеской атаки.
Глава Совета обороны добавил, что медики ведут борьбу за жизнь пострадавших криворожцев. Один 39-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, а еще четверо пациентов госпитализированы с травмами средней тяжести. Кроме промышленного объекта, взрывная волна и обломки нанесли колоссальный ущерб жилому кварталу и социальным учреждениям.
Для оперативного оказания поддержки пострадавшим жителям города немедленно развернули мобильные пункты взаимодействия. Городские власти заверили, что обеспечат всем необходимым каждого, чье жилье получило повреждения в результате этого обстрела.
В настоящее время на месте военного преступления продолжаются безотлагательные восстановительные работы, правоохранители фиксируют последствия атаки.
Напомним, что позже российские оккупационные войска совершили очередную целенаправленную атаку на город Днепр, выбрав своей целью стратегические гражданские объекты. По сообщениям местных властей, захватчики пытаются разрушить жизнеобеспечение областного центра в разгар дня.