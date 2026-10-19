Трагедия в Кривом Роге: что известно о жертвах и масштабных разрушениях в городе

Сегодня днем российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против гражданского населения Днепропетровщины, нанеся удар скоростным вооружением по городу Кривой Рог. Под вражеским огнем оказался Покровский район города, где захватчики попали в производственные мощности и изуродовали окружающую гражданскую инфраструктуру.

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"Российский враг нанес удар "Бандеролью" по промышленному предприятию в Покровском районе", — оперативно проинформировал руководитель Совета обороны города Александр Вилкул непосредственно после первых сообщений о взрыве.

Вскоре по прилету на место трагедии прибыли экстренные и коммунальные службы. К сожалению, во время разбора завалов и обследования территории спасатели обнаружили первые жертвы вражеской атаки.

"К сожалению, 2 человека погибли от вражеского удара "Бандероли" по Покровскому району, — впоследствии уточнил Вилкул трагические последствия российского налета по состоянию на 12:30. — Еще семь человек получили ранения, в том числе парень 15 лет".

Глава Совета обороны добавил, что медики ведут борьбу за жизнь пострадавших криворожцев. Один 39-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, а еще четверо пациентов госпитализированы с травмами средней тяжести. Кроме промышленного объекта, взрывная волна и обломки нанесли колоссальный ущерб жилому кварталу и социальным учреждениям.

"На данный момент пострадали 17 многоэтажных домов, выбиты почти 50 окон, повреждены три кровли, — детализировал Александр Вилкул масштабы разрушений в Покровском районе города. — Также повреждены промышленное предприятие, почта, банк, колледж, магазины, автомобили".

Для оперативного оказания поддержки пострадавшим жителям города немедленно развернули мобильные пункты взаимодействия. Городские власти заверили, что обеспечат всем необходимым каждого, чье жилье получило повреждения в результате этого обстрела.

"Штаб помощи людям, чьи квартиры пострадали, уже развернут в ближайшей гимназии, — подытожил руководитель Совета обороны города, призывая горожан обращаться к специалистам для лечения и восстановления жилья. — Там люди получают необходимые первое время стройматериалы (ОСБ, пленку и другие), пишут заявления на материальную помощь от города".

В настоящее время на месте военного преступления продолжаются безотлагательные восстановительные работы, правоохранители фиксируют последствия атаки.

Напомним, что позже российские оккупационные войска совершили очередную целенаправленную атаку на город Днепр, выбрав своей целью стратегические гражданские объекты. По сообщениям местных властей, захватчики пытаются разрушить жизнеобеспечение областного центра в разгар дня.