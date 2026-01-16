logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
commentss НОВИНИ Всі новини

Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Двоє загиблих через удар по Нікополю – ще багато поранених

16 січня 2026, 14:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

"Загалом від ранку в місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. 65-річна жінка – у вкрай важкому стані.

Ще один мешканець, за уточненою інформацією, був травмований вночі. 44-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – зазначив очільник області.                                                                          

Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені - фото 2
Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені - фото 2
Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені - фото 2
                                                                                              

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора вдень у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали ударів по передмістю Харкова щонайменше п’ятьма балістичними ракетами. За даними моніторингових каналів, ракети летіли у бік Пісочина під Харковом.

Пізніше харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Якщо врахувати траєкторію польоту балістики, то мова може йти про багатостраждальну ТЕЦ-5 під Харковом.

"Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації. Я вірю в наших комунальників та енергетиків — вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", – наголосив мер Харкова.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини