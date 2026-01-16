Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Смертельний удар по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

"Загалом від ранку в місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. 65-річна жінка – у вкрай важкому стані.

Ще один мешканець, за уточненою інформацією, був травмований вночі. 44-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – зазначив очільник області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора вдень у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали ударів по передмістю Харкова щонайменше п’ятьма балістичними ракетами. За даними моніторингових каналів, ракети летіли у бік Пісочина під Харковом.

Пізніше харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Якщо врахувати траєкторію польоту балістики, то мова може йти про багатостраждальну ТЕЦ-5 під Харковом.

"Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації. Я вірю в наших комунальників та енергетиків — вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", – наголосив мер Харкова.