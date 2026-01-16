logo

Смертельный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые
НОВОСТИ

Смертельный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Двое погибших из-за удара по Никополю – еще много раненых

16 января 2026, 14:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россияне убили двух человек в Никополе. Женщины погибли из-за вражеского артобстрела. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"В общей сложности с утра в городе в результате атак противника пострадали шесть человек. 65-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии.

Еще один житель, по уточненной информации, был травмирован ночью. 44-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", – отметил глава области.

                                                                                                                                                       

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера днем в Харькове раздались мощные взрывы. Оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова по меньшей мере пятью баллистическими ракетами. По данным мониторинговых каналов, ракеты летели в сторону Песочина под Харьковом.

Позже харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Если учесть траекторию полета баллистики, речь может идти о многострадальной ТЭЦ-5 под Харьковом.

"Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации. Я верю в наших коммунальщиков и энергетиков — они уже не раз доказывали, что могут работать в самых тяжелых условиях. Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу", – подчеркнул мэр Харькова.



