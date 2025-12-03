Вночі агресор вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району Дніпропетровської області. Про це повідомив т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислав Гайваненко.

Смертельний удар по Дніпропетровщині: де сталися «прильоти»

Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.

"Виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

БпЛА противник поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Оборонці неба, за повідомленням ПвК, збили на Дніпропетровщині 4 безпілотники", – повідомив Гайваненко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 1 грудня зранку російські окупанти завдали балістичного удару по одному з районів Дніпра, через що загинуло 4 людини, ще понад 40 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Учора у місті було оголошено день жалоби за загиблими, а мешканці міста оговтуються від страшних подій.

Станом на 2 грудня одну з постраждалих уже виписали зі стаціонару амбулаторне лікування. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, комунальники вивезли десятки тон уламків, гілля та скла після обстрілу. Евакуатори відтягували згорілі автівки людей. Штаби адміністрації Соборного району залишаються працювати на місці, щоб консультувати та допомагати з оформленням заявок на державне "єВідновлення".