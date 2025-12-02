logo_ukra

Борис Філатов про обстріл Дніпра: «Мене вражають люди»
НОВИНИ

Борис Філатов про обстріл Дніпра: «Мене вражають люди»

Мер Дніпра повідомив, що робиться у місті після учорашнього обстрілу

2 грудня 2025, 14:13
Автор:
Недилько Ксения

Учора зранку російські окупанти завдали балістичного удару по одному з районів Дніпра, через що загинуло 4 людини, ще понад 40 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Сьогодні у місті оголошено день жалоби за загиблими, а мешканці міста оговтуються від страшних подій.

Станом на 2 грудня одну з постраждалих уже виписали зі стаціонару амбулаторне лікування. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, комунальники вивезли десятки тон уламків, гілля та скла після обстрілу. Евакуатори відтягували згорілі автівки людей.

Штаби адміністрації Соборного району залишаються працювати на місці, щоб консультувати та допомагати з оформленням заявок на державне "єВідновлення".

"Але, як би то не звучало, усе це вже звична справа. Відпрацьований механізм, що зʼявився у Дніпра за роки цієї страшної війни.

Натомість щоразу мене вражають наші люди.

Те, як вони гуртуються, аби разом із комунальниками наводити лад у своїх подвірʼях та затягувати потрощені вікна.

Як мешканці сусідніх будинків, де немає руйнувань, приходять, аби також запропонувати свою допомогу.

Як із понівечених осель першими забирають не речі, а домашніх улюбленців. І ніжно закутують їх у куртки й пальта, аби ті не мерзли й не лякалися гуркоту важкої техніки.

Як співробітники розбитих СТО, що працювали там зо два десятки років, і решти цивільного бізнесу ремонтують свої приміщення – аби знову відкритися.

Це те, що завжди дає надію.

Бо у дніпрян великі й добрі серця. І саме  людяність, якою вони сповнені, допомагає подолати весь цей жах", – наголосив Борис Філатов.

Він також подякував рятувальникам і благодійникам, міським службам і правоохоронцям, пересічним містянам і звісно ж – лікарям.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як учора з Таганрогу росіяни випустили по Дніпру балістичні ракети, вбивши мирних людей у середмісті.



