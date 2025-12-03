Ночью агрессор ударил беспилотниками по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области. Об этом сообщил и.о. начальника ДнепрОВА Владислав Гайваненко.

Смертельный удар по Днепропетровщине: где произошли прилеты

Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые". Парень 18 лет – в состоянии средней тяжести.

"Возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Изуродованные гаражи и авто. Одна легковушка уничтожена.

БпЛА противник попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура. По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой громаде.

Защитники неба, по сообщению ПВК, сбили на Днепропетровщине 4 беспилотника", – сообщил Гайваненко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 1 декабря утром российские оккупанты нанесли баллистический удар по одному из районов Днепра, из-за чего погибли 4 человека, еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести. Вчера в городе был объявлен траур по погибшим, а жители города приходят в себя от страшных событий.

На 2 декабря одну из пострадавших уже выписали из стационара амбулаторное лечение. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, коммунальщики вывезли десятки тонн обломков, веток и стекла после обстрела. Эвакуаторы оттягивали сгоревшие машины людей. Штабы администрации Соборного района остаются работать на месте, чтобы консультировать и помогать с оформлением заявок на государственное "еВосстановление".